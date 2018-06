«Così aumenterà la sosta selvaggia»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non è un modo per fare cassa? E allora cos'è?». Gli automobilisti sono decisamente infuriati dopo l'annuncio degli aumenti fino a 3 euro all'ora con tanto di abolizione dell'esenzione per chi vive in centro. Secondo quanto annunciato dal Campidoglio, infatti, nelle zone più congestionate sarà prevista la tariffazione pura e molti abitanti del centro, già costretti a cercare disperatamente parcheggio sotto casa.«Abbiamo un trasporto pubblico indecente, con bus che vanno a fuoco e metro sempre in ritardo, intanto i romani sono costretti anche a pagare di più - spiega un cittadino furioso - manca anche un contrasto vero alla sosta selvaggia, aumentare le tariffe delle strisce blu non farà altro che punire i cittadini onesti e a invogliare sempre di più a fare parcheggi illegali».(E. Chi.)