«Così aumenta la sicurezza stradale»

«L'incremento dei controlli su strada da parte della Polizia Locale di Roma Capitale è uno strumento fondamentale per rafforzare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Un obiettivo raggiunto soprattutto grazie alla disponibilità di nuovi agenti: soltanto nel corso del 2019 vengono effettuati 500 nuovi inserimenti. Una massiccia iniezione in grado di rigenerare il corpo e di irrobustire la presenza in tutti i municipi della città». Così l'assessore capitolino al Personale Antonio De Santis ha commentato ieri i controlli a tappeto effettuati su strada dai caschi bianchi.

«La loro assegnazione è stata disposta garantendo, in via prioritaria, la distribuzione ai servizi operativi su strada e a presidio del territorio. In questo modo le istituzioni tornano tra i cittadini, per rilanciare i servizi tramite veri e propri presidi di prossimità nei quartieri. La Polizia Locale si consolida così come un alleato e un riferimento ineludibile per tutti i cittadini», ha sottolineato l'assessore De Santis.(P. L. M.)

