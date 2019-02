Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cosa è successo al ristorante Mastino? Se lo chiedono in tanti. Il locale di Fregene, a mezz'ora da Roma (traffico permettendo), è stato la meta preferita di Fellini, Agnelli, Mastroianni e Walter Chiari che qui amavano mangiare pesce fresco, godendosi sole e mare. Gli anni sono passati e le pietanze sono rimaste buone: bruschette con le telline, spaghetti alle vongole e frittura di paranza. A crollare è stato il servizio. Giocando sulla classica incomprensione, capita che si chieda un piatto di pesce da dividersi in due ma poi nel conto ci si ritrova due portate; che si scelga un vino di un prezzo ma, essendo finito, venga sostituito se non si sta attenti con un altro molto più costoso. Il risultato è che cucina e relax vengono rovinati da un conto quasi sempre inadeguato. Insomma... occhio ai prezzi che mordono. Come un mastino.Via Silvi Marina 19, Fregene- Tel. 0666563880