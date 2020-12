Corviale, Ater consegna 8 appartamenti

Un chilometro verde farà risplendere Corviale: il Serpentone, dell'estrema periferia romana, si rifà il look e guarda al futuro contro le occupazioni abusive e il degrado. Ieri, alla presenza del direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, e dell'assessore regionale all'urbanistica e alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani, sono state consegnate le chiavi di 8 appartamenti alle famiglie destinatarie, ne sono stati già assegnati 9 ed entro la fine di dicembre saranno in tutto 21: entro la primavera ne saranno pronti 5, complessivamente ce ne saranno 103. Si tratta di alloggi green, ristrutturati e messi a norma: sono stati portati luce e servizi lì dove mancavano il gas, la corrente e i bagni tra bombole di gas e fili correnti. E il prossimo passo sarà Rigenerare Corviale, un nuovo progetto con cui l'Ater riqualificherà la facciata del Serpentone e gli spazi comuni creando una piazza e nuovi punti di aggregazione.(L. Loi.)



