Corte dei Conti: «Danno da 90 milioni per il grattacielo della Provincia»

«Un danno erariale da 90 milioni». A sancirlo è stata la Corte dei Conti che ha dato disposizione alla Guardia di Finanza di notificare a 37 persone l'invito a dedurre, che equivale alla chiusura dell'indagine. L'inchiesta nasce per il procedimento relativo alla vicenda del palazzo della Provincia di Roma, all'Eur, acquistato nel 2012 dal costruttore Luca Parnasi.

Tra le persone raggiunte dal provvedimento dei magistrati contabili, anche l'attuale segretario del Pd e governatore della Regione Lazio (all'epoca presidente della Provincia), Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

L'immobile, una torre di 32 piani «risultata peraltro inagibile e quindi inutilizzabile» era stata acquistata dal Fondo Immobiliare Provincia per circa 263 milioni di euro. Nell'invito a dedurre la Procura della Corte dei Conti scrive che il «danno erariale subito dalla provincia di Roma è per un importo complessivamente quantificabile in circa 90 milioni di euro, derivante per 69 milioni di euro dagli oneri gestionali e finanziari cui l'ente ha dovuto far fronte per la scriteriata scelta di affidarsi ad uno strumento finanziario (Fondo Immobiliare) così complesso e oneroso (per costituire il quale la Provincia non aveva il requisito di legge di investitore qualificato) e il negativo andamento del Fondo, e per oltre 20 milioni di euro dagli ulteriori oneri, spese di gestione della nuova sede e canoni di locazione passiva, sopportati a cagione della inutilizzabilità dell'immobile individuato quale nuova sede unica».

«Persino la Corte dei Conti ha bocciato l'operato di Nicola Zingaretti - attacca il deputato Claudio Durigon, coordinatore romano della Lega - ai tempi della Provincia di Roma per l'acquisto dei noti palazzi d'oro all'Eur, su cui si ipotizza un danno erariale da 90 milioni di euro. Zingaretti, sempre assente alla Pisana e in giunta, ha continuato a fare danni anche in Regione Lazio, basta pensare all'ultimo scandalo del mascherina-gate e alla condanna del suo ex capo di gabinetto, Maurizio Venafro, nel processo Mondo di mezzo. Speriamo che vada via al più presto e che la magistratura vada fino in fondo».

