Corso per Giornalisti: in cattedra i 5 Stelle

Lorena LoiaconoLa diffamazione a mezzo stampa spiegata dal Movimento 5 Stelle, questa volta non in un comizio di piazza ma direttamente in cattedra: in un corso di formazione dedicato ai giornalisti, spesso criticati nel loro lavoro dalle schiere grilline. Lunedì prossimo infatti, in un'aula del Palazzo di giustizia, gli iscritti all'ordine dei giornalisti potranno seguire un corso di deontologia di 3 ore per avere 5 dei crediti necessari per la formazione continua. A far loro lezione troveranno, tra i vari relatori, anche un'alta presenza grillina a cominciare dalla sindaca Raggi, per proseguire con il consigliere comunale pentastellato Marcello De Vito, Mauro Vaglio presidente dell'ordine degli avvocati di Roma e candidato non eletto con il M5S alle ultime elezioni politiche e Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia per il M5S. Vaglio è fra gli indagati nell'inchiesta sullo Stadio della Roma: ad oggi dall'Ordine confermano la sua presenza in aula a spiegare la deontologia. Ma allora a tener banco quel giorno, fra tanti cronisti, potrebbe essere l'inchiesta in corso sullo stadio visto che, in merito allo scandalo, è stata già ascoltata la sindaca che, a sua volta, agli inquirenti ha fatto anche il nome del ministro Bonafede. Secondo quanto dichiarato dalla Raggi, infatti, proprio il ministro le avrebbe presentato Lanzalone, uno dei primi tratti in arresto per l'inchiesta sulla realizzazione dello stadio.riproduzione riservata ®