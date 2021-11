Corsetti a Trastevere: 100 anni di romanità

Cento anni di romanità trasteverina. Era il 1921 quando Filippo e Iolanda Corsetti decisero di aprire il loro locale in Piazza San Cosimato, nelle viscere della Roma popolare. È trascorso un secolo, e tutta la schiettezza dei piatti laziali e capitolini che hanno reso celebre nel mondo la grande tradizione gastronomica del territorio continua ad allietare il palato di romani e turisti. Spaghetti alla Corsetti, il sontuoso agnello nazionale fatto al forno con patate etc. hanno deliziato volti noti e personaggi di peso: da Claudio Villa a Matt Dillon. Nel corso degli anni, alla prima sede seguirono altre succursali. Oggi, però, a portare avanti il made in Rome griffato Corsetti resiste con determinazione il ristorante di Trastevere: il primo quindi e ora l'unico. La storia che continua da dove era partita. (V. Con.)



