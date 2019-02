Corruzione, 6 anni ad Alemanno

Sofia Unica

Dura condanna per l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, imputato per finanziamento illecito e corruzione in uno dei filoni della maxindagine sul Mondo di Mezzo. I giudici della seconda sezione penale hanno inflitto all'ex sindaco sei anni di carcere, andando oltre a quanto sollecitato dalla Procura che si era fermata a cinque anni. Alla lettura del dispositivo Alemanno, che era presente in aula, è rimasto impassibile.

Pesante anche il quadro delle pene accessorie. I giudici hanno disposto per l'ex primo cittadino della Capitale una interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, il divieto di due anni a contrattare rapporti con la pubblica amministrazione e una confisca di oltre 298 mila euro, somma ritenuta il frutto della corruzione. I giudici, inoltre, hanno fissato una provvisionale di 50 mila euro in favore di Roma Capitale e altrettanti per Ama, la municipalizzata dei rifiuti. Il tribunale ha quindi recepito l'impianto accusatorio della Procura, rappresentata in giudizio dal sostituto Luca Tescaroli. La vicenda giudiziaria di Alemanno inizia nel dicembre del 2014 con una perquisizione domiciliare e l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'operazione Mondo di Mezzo. Nei suoi confronti l'accusa iniziale è di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso e corruzione. Per l'accusa di concorso esterno i pm chiedono e ottengono l'archiviazione nel febbraio del 2017. La posizione dell'ex sindaco viene però stralciata, e per lui resta in piedi la corruzione, a cui si aggiunge il finanziamento illecito. Secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014, Alemanno avrebbe ricevuto oltre 223 mila euro mila per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e versati alla sua fondazione Nuova Italia.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA