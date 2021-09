«Corretto sospendere i prof non vaccinati»

La sospensione dei docenti sprovvisti di Green pass è «giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni». Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva delle disposizioni del ministero dell'Istruzione sull'obbligo del certificato verde per il personale scolastico. Secondo i giudici, «il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi non ha valenza assoluta», e dunque «non può essere inteso come intangibile». Legittima, secondo i giudici amministrativi, anche la sospensione della retribuzione ai prof che non possono salire in cattedra perché non vaccinati.

Corretto anche - sentenzia il Tar - che i docenti che non si vaccinano paghino di tasca propria i tamponi: «La presentazione di un test molecolare o antigenico è una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione, ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo». Di conseguenza «non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di questa alternativa».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

