Correa, il Napoli è a rischio

ROMA Nel giorno del 120° compleanno della Lazio la squadra è tornata al lavoro a Formello per preparare la sfida in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico contro il Napoli. La squadra partenopea è l'unica di Serie A che il tecnico Simone Inzaghi non ha ancora battuto, un tabù che spera di poter infrangere per regalare ai biancocelesti la decima vittoria di fila. Buone notizie per l'allenatore arrivano sia da Lulic che da Cataldi che si sono regolarmente allenati e che sono dunque a disposizione. I due non sono al top della forma ma non mancheranno ad un appuntamento così importante con loro ci sarà anche Jony che, uscito anzitempo dall'allenamento di martedì per una botta rimediata dopo uno scontro, è tornato a disposizione. Chi preoccupa sono Marusic, ancora affaticato ma soprattutto Correa anche lui alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio rimediato a Brescia che sembra più serio del previsto. Decisiva la rifinitura di oggi l'argentino, l'argentino potrebbe anche partire dalla panchina con Caicedo dall'inizio al fianco di Immobile. Nessun dubbio a centrocampo dove ci saranno i rientri sia di Luis Alberto che di Leiva che a Brescia hanno scontato il turno di squalifica.

La linea sarà completata da Milinkovic-Savic, Lazzari e Lulic. In porta Strakosha, il trio di difesa sarà composto da Acerbi, Radu e Luiz Felipe. Ieri infine inaugurati a Piazza della Libertà i leggii, dove viene spiegata la storia della Lazio, in Italiano e in Inglese. (E.Sar.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

