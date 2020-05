Coronavirus, test molecolare scopre l'infezione in novanta minuti

MILANO- Solo 90 minuti per sapere se una persona è positiva al coronavirus. È il tempo richiesto dal test pronto all'uso per la diagnosi dell'infezione da Covid-19 (STAT-NAT © COVID-19), disponibile in Italia e in Europa. È stato sviluppato da un'azienda milanese, Sentinel Diagnostics, in collaborazione con alcuni dei più importanti laboratori ospedalieri del nostro Paese impegnati nell'individuazione e trattamento del Covid-19. «È un test di diagnostica molecolare, da eseguire in laboratorio afferma Maurizio Gramegna, Chief Technology Officer di Sentinel Diagnostics - Il tecnico estrae dal tampone rinofaringeo l'acido nucleico RNA, che poi viene inserito nella provetta di reazione. Il tempo per il risultato finale è di circa un'ora e mezza. È molto rapido, proprio perché è pronto all'uso, e la provetta contiene già tutti i reattivi necessari. I tempi sono dimezzati rispetto agli altri dispositivi utilizzati finora, che, invece, richiedono fino a 5 ore e prevedono diverse componenti liquide, che devono essere miscelate e ricostituite all'interno della provetta». (A. Cap.)

