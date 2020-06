Coronavirus, nel Lazio 8 nuovi casi

Solo otto nuovi positivi e zero decessi nelle ultime 24 ore in tutto il Lazio, ma l'allerta resta alta per un nuovo focolaio: l'Istituto religioso Teresianum di piazza San Pancrazio, in zona Monteverde, fa registrare quattro casi (tre seminaristi e un impiegato amministrativo) ed è stato subito posto in isolamento.

Tutti i nuovi casi sono stati individuati a Roma (due di questi tramite test sierologico e successivo tampone), mentre le altre province non fanno registrare nuovi contagi. «Continua il trend positivo con nessun nuovo decesso ma torniamo a chiedere la massima collaborazione nel rispetto delle regole imposte dalle Asl», le parole dell'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato. I dati del contagio restano stabili rispetto al giorno precedente: dei 991 attuali casi positivi (quattro in più nelle ultime 24 ore), 705 pazienti sono in isolamento domiciliare, 247 sono ricoverati in ospedale e 39 in terapia intensiva (stessi numeri del giorno prima). Da inizio emergenza i deceduti sono 827, i guariti 6199 e i casi testati 259.128 (a fronte di 318.264 tamponi utilizzati).(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA