Coronavirus, nel Lazio 1.288 casi (661 a Roma città) su quasi 13mila tamponi e 56 morti in 24 ore. I guariti sono 1775 in più rispetto al giorno prima, i ricoverati restano stabili e ci sono 17 terapie intensive occupate in meno (con 14 nuovi ingressi giornalieri). Il rapporto positivi/tamponi resta sostanzialmente stabile, intorno al 10%.

Confermata domenica 27 dicembre come data del V-Day': le prime dosi del vaccino saranno somministrate ad un'infermiera, un operatore sociosanitario, una ricercatrice e due medici, tutti dello Spallanzani. Il 28 e il 29 dicembre partirà invece la distribuzione delle altre dosi alle singole Asl del territorio, agli ospedali e al personale del 118.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 75.949, di cui 72.937 in isolamento, 2720 ricoverati e 292 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.599.384 tamponi e accertati 151.511 casi, con 3390 deceduti e 72.172 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

