Coronavirus, il Lazio taglia un nuovo, triste traguardo: quello dei 2000 morti. Con i 48 nuovi deceduti (28 in più rispetto al giorno prima), le vittime della pandemia diventano in tutto 2026. I nuovi casi in 24 ore sono invece 2341 (1421 a Roma città), su 20.324 tamponi. Con il consueto calo dei test nel week-end il rapporto positivi/tamponi, che ieri era intorno al 10%, sale all'11,52%.

L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, conferma però che la corsa del virus sta rallentando e lancia un monito: «Abbiamo dimezzato l'incidenza per 100mila abitanti, da 558 a 275. Le misure funzionano, dobbiamo continuare così e non dimenticare che tra febbraio e marzo le principali cause di diffusione del virus erano state le settimane bianche».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 83.889, di cui 80.203 in isolamento domiciliare, 3351 ricoverati (+53 in 24 ore) e 335 in terapia intensiva (-4 in un giorno). (E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 05:01

