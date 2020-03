Coronavirus, file all'esterno Dalle poste al Comune è caos

Nico Riva

File chilometriche alle Poste e al Comune, anche all'esterno nonostante il meteo di questi giorni non sia dei migliori. E, come da copione, non son mancate aspre critiche e disagi per la cittadinanza. Tutto normale? No, l'elemento novità c'è eccome. Si tratta del Droplet. Scolpiamo nella mente questa parola perché ne sentiremo parlare ancora.

Dalla notte di domenica 1° marzo è sulla bocca di tutti. Ma di cosa parliamo? Della distanza di sicurezza da mantenere per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus. Il Consiglio dei Ministri l'ha inserita nell'ultimo decreto sull'emergenza, stabilendo le regole per affrontare la crisi al meglio, Regione per Regione.

La grande new entry del provvedimento è proprio il droplet, la distanza di sicurezza di un metro. Ciò deve esser reso possibile un po' ovunque, dai musei alle stazioni, dai luoghi di culto agli uffici pubblici. Per tutti l'obbligo è di evitare concentramenti eccessivi di persone.

Ecco dunque lunghe code e lamentele dei clienti fuori dagli uffici postali, da via Salvatore di Giacomo (nella foto di Giuseppe Lobefaro qui in alto) a Piazzale delle Medaglie d'Oro. Tutti gli uffici devono applicare la nuova norma, e non far entrare più di una, massimo due persone alla volta all'interno.

Analogo discorso per gli uffici comunali, ad esempio quello di via Petroselli, già al centro di simili disagi un mese fa, come abbiamo raccontato qui su Leggo.

In questa fase di emergenza, in cui il nostro Paese spicca fra i più colpiti al mondo per numero di cotnagiati, il governo Conte ha dovuto prendere misure di sicurezza drastiche, nel tentativo continuo di contenere l'epidemia e limitare i contagi.

Questo può creare dei disagi alla fruizione dei servizi per i cittadini, ma si tratta di misure straordinarie in un momento straordinario. Mettere in pratica il droplet non è certo un'impresa semplice, e ovviamente non è possibile controllarlo costantemente all'aperto. Molto è dunque lasciato al buon senso e alla pazienza di tutti quanti.

