Coronavirus, bloccati i voli da Dacca ma 165 bengalesi si imbucano dal Qatar

L'Italia blinda gli aeroporti contro il rischio-contagio. Sono almeno 165 i passeggeri del Bangladesh sbarcati ieri a Roma Fiumicino e Milano Malpensa e respinti «per motivi sanitari» dalle autorità italiane in meno di un giorno. La decisione è stata assunta dopo la disposizione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha ordinato la sospensione dei voli decollati dal paese asiatico «a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19». Una sospensione che però si estende anche a chi arriva in Italia con uno scalo: è il caso dei 165 viaggiatori che sono arrivati da Doha con i voli di Qatar Airways.

Il primo volo, QR131 Doha-Roma Fiumicino è atterrato alle 13.01 con circa 200 passeggeri, di cui 125 provenienti da Dacca (Bangladesh). Questi ultimi non sono stati fatti sbarcare e hanno fatto ritorno a Doha con il volo delle 16.20. Gli altri viaggiatori - tecnicamente autorizzati allo sbarco - sono stati invece sottoposti a tampone in aeroporto «in quanto potenziali casi di contatto», come ha spiegato il responsabile dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, Alessio D'Amato. I passeggeri saranno quindi poi sottoposti a quarantena.

Un quarto d'ora prima, all'aeroporto di Milano Malpensa, un altro volo Qatar Airways, QR 127, è atterrato con una quarantina di passeggeri del Bangladesh. Anche loro sono stati bloccati all'arrivo e fatti riposare al gate d'imbarco: saranno rimpatriati verso Doha con lo stesso aereo. Intanto, Speranza si è rivolto al Commissario Ue alla Salute e alla Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, chiedendo maggior rigore: «È opportuno delineare insieme nuove misure cautelative per gli arrivi da aree extra Schengen ed extra Ue».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA