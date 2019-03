Corona rivela: «Juve, party con 60 ragazze»

ROMA - La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso: i giocatori della Juventus, la squadra quasi al completo, avrebbero passato una notte di festa a Torino con una sessantina di ragazze, quasi tutte modelle o influencer, reclutate «da un noto pr romano». Il tutto la sera del 27 febbraio scorso, una settimana dopo la sconfitta di Madrid contro l'Atletico nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La notizia-gossip, comunque non confermata, è stata lanciato dal magazine The King, di proprietà di Fabrizio Corona (che in passato aveva pubbliato la notizia di una storia tra Wanda Nara e l'interista Brozovic che ha querelato la testata): il party, si legge sul giornale online, si sarebbe tenuto «allo Starhotel Majestic di Torino», con le 60 donne, «principalmente influencer o modelle, provenienti da tutta Italia». L'articolo (con tanto di segno vietato ai minori) allega anche screenshot con le presunte conversazioni di alcune ragazze, per organizzarsi in vista della festa. Alcune delle stesse che nelle loro foto e stories su Instagram, si sarebbero taggate' poi da Torino o dall'hotel della presunta festa.

Nelle immagini del party non c'è però traccia dei giocatori, ma del gossip targato Corona parla tutta Italia. Lo stesso Corona a Radio Radio spiega: «Quello che ho scritto è la realtà oggettiva dei fatti», ribadendo che al party c'erano tutti i giocatori della Juve, anche CR7 («Soprattutto Ronaldo», dice) ma con due assenti eccellenti, «Barzagli e Bernardeschi», per motivi sconosciuti. Corona però specifica: «Non c'è nulla di male nel fare un party». (G.Bul.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA