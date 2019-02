CORONA NO LIMITS

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiAmato o odiato. Per Fabrizio Corona non esiste via di mezzo. L'ex agente e fotografo dei vip, 45 anni a marzo, con il suo passato da scopritore di star, i suoi guai con la giustizia, il suo ritorno in campo, è un personaggio nel bene e nel male.Su Instagram, il termometro della popolarità non di gradimento 1,2 milioni di persone lo seguono costantemente. Perché Corona ha fatto della sua vita un reality perenne. Il suo amore con Belen, le tante relazioni, i soldi nascosti e sbandierati, le macchine di lusso, il carcere, dentro e fuori. Se perde un dente in una trasmissione tv, diventa una notizia. Se cade dalla bicicletta su Instagram, il video diventa virale. Se litiga con Ilary Blasi nella diretta del GF Vip, lo share impazzisce. E se pubblica un libro, Non mi avete fatto niente (Mondadori Electa) diventa un caso. Corona racconta la verità. La sua. Si dice vittima di un sistema che non perdona il successo e punta il dito contro chi gli avrebbe fatto del male. Magistrati? Genitori? Donne? Nel libro si definisce Dio, un maestro, un re, ma poi pubblica una diagnosi psichiatrica per dire al mondo che la cosa che gli è mancata di più, è l'amore. Un'assenza che lo ha reso Corona, e non Fabrizio.Da bambino cosa sognava di diventare?«Di essere quello che sono oggi».Quando il personaggio Corona ha preso il sopravvento della persona Fabrizio?«Da giovane, già dai 20 anni».A chi si rivolge il titolo del libro Non mi avete fatto niente?«A quelli che mi hanno buttato dentro più di una volta ingiustamente, che hanno tentato di distruggermi senza riuscirci».Lei stila un testamento in cui dice di sentirsi pronto per morire. Non è contento della sua vita?«Sono molto contento, non è che mi senta pronto per morire, ma ho dato tanto, c'è anche la battuta di non voler uscire di scena come tutti gli altri. Voglio uscire di scena nel modo più giusto, come in un film, in un incidente, facendo l'amore».Quindi è felice in questo momento?«Io non sono mai felice, sono un infelice di professione».Cioè?«Nel senso che faccio tante cose, vanno tutte bene, avrei quel che mi serve per essere felice, ma non lo sono».Nel libro lei cita un suo video postato su Instagram in cui cade dalla bicicletta mentre canta Viva la libertà e afferma che Jovanotti non lo ha ringraziato. Perché avrebbe dovuto farlo?«Quel video dove cantavo il titolo della sua canzone è diventato virale. Ma il concetto di Jovanotti di Viva la libertà, nel senso di spirito libero, non è come il mio. Per me è un concetto più profondo, cantavo un momento sostanziale di libertà dopo anni di galera. Ma è bello che lui lo canti».Quindi avrebbe dovuto dirle grazie?«I comunisti son così, poi quelli ricchi son peggio di quelli normali».Nel libro ha scritto anche odio Salvini. Perché?«Era un riferimento a quello che lui mi ha detto rispetto a una campagna politica in cui ha messo in mezzo me, Asia Argento ed altri personaggi. Ma non lo odio».Che posizione ha in merito allo sbarco dei migranti in Italia?«Assolutamente, li farei sbarcare, perché sono persone in difficoltà al largo delle coste italiane che rischiano di morire, bisogna aiutarle».Lei ha due fratelli. Di loro non si parla mai. Perché?«Non li vedo mai, è una mia decisione».Lei racconta che gira sempre con cinquemila euro in tasca. Quanto spende al mese?«Tanto, ma non posso dire una cifra. Oggi ho più di cinquemila euro».Quindi potrebbe spendere cinquemila euro al giorno?«Tendenzialmente sì».Lei nel libro riporta anche la sua diagnosi psichiatrica. E dice che ha avuto tante donne per colmare un senso di solitudine. È così?«Sì, di vuoto. È una bulimia di sesso, nel senso che prendo piccole dosi di ciascuna donna che riempiono solo momentaneamente. Pensi di aver colmato il vuoto, ma non accade».E poi racconta delle sue avventure sessuali. C'è una donna di cui non può parlare?«Sì molte. Nomi altisonanti del mondo della finanza, della tv, della moda. Non li faccio perché mi denuncerebbero e non voglio rotture».Belen la donna della sua vita. La sposerà?«No, ma magari ci ritornerò insieme».riproduzione riservata ®