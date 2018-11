Cornea, evitare il trapianto si può

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La cornea è la lente anteriore dell'occhio, la prima superficie che la luce incontra. Tale esposizione la rende soggetta a patologie molto diverse, che possono essere infiammatorie, coinvolgere la forma della cornea oppure derivare da precedenti interventi chirurgici. La ricerca e le moderne tecnologie permettono oggi di evitare il trapianto di cornea. Soprattutto nel caso del cheratocono. «Questa patologia degenerativa, nel 10% dei casi genetica, provoca l'assottigliamento progressivo della cornea con conseguenze sulla qualità della vista. La sintomatologia nel caso del cheratocono può presentare un rapido cambiamento nelle diottrie, mancanza di acuità, con difficoltà nel mettere a fuoco, e astigmatismo che il semplice utilizzo di occhiali non riesce più a correggere», spiega dottor Scipione Rossi, Responsabile dell'UO di Oculistica dell'Ospedale San Carlo di Nancy.Per evitare di arrivare al trapianto di cornea, esistono dei trattamenti non invasivi, come il cross-linking corneale. Questa procedura prevede l'applicazione sulla superficie della cornea di una soluzione di Vitamina B2; questa viene irradiata con raggi ultravioletti di tipo A, innescando una reazione chimica che aumenta la rigidità della cornea. Si tratta di una procedura non dolorosa, che dura circa un'ora.I rischi del post operatorio dipendono dall'attenzione che il paziente presta a seguire tutte le indicazioni del medico. In seguito ai controlli e al via libera dello specialista, è possibile ripristinare, con una migliore sopportazione, l'uso delle lenti a contatto per la correzione del difetto visivo. Il cross-linking corneale può essere eseguito anche nei pazienti giovani, per frenare un repentino sviluppo della patologia e trattare il cheratocono con estrema precocità.È attivo presso l'Ospedale San Carlo di Nancy il Centro Cornea, che supporta il paziente affetto da patologie oculari durante tutto il percorso, a partire dalle visite diagnostiche all'individuazione della cura più indicata fino ad arrivare al post operatorio, in cui vengono trasmessi tutti gli accorgimenti da tenere presenti. (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®