Coraggio e rigore per ricominciare

Ieri abbiamo iniziato a lasciarci alle spalle il periodo più duro del lockdown. Leggo in questi due mesi non ha mai smesso di stare vicino ai suoi lettori, nella sua versione cartacea, distribuita a Roma e Milano, per chi ha continuato a dover uscire in strada. Con Leggo.it abbiamo lavorato per soddisfare la fame di notizie di chi era chiuso in casa, informando in diretta con serietà e rigore. Ora, e lo facciamo anche con questo inserto, continueremo ad informarvi su questa fase del tutto nuova. Vi proponiamo il punto di vista delle associazioni dei commercianti, dei balneari, del mondo dello spettacolo e dello sport, di chef famosi, su questa ripartenza che richiede, per tutti, da una parte una dose di coraggio per tornare alla normalità e dall'altra la prudenza per non contagiarsi. Solo con slancio e rigore l'Italia potrà «tornare a correre», come ha scritto ieri il premier Conte proprio su Leggo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

