Coppia inedita alla conduzione di Ex on the beach Italia. Lo show piccante, alla sua seconda edizione, avrà al suo timone Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia per la prima volta insieme alla conduzione sbarcherà a gennaio su Mtv, il brand di Viacom International Media Networks Italia (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) per presentare i nuovi single che si ritroveranno a fare i conti con il loro passato.

La modella argentina e l'ex ciclista - entrambi passati attraverso le stanze del Grande Fratello - prendono dunque il posto di Elettra Miura Lamborghini, che ha condotto la prima edizione, e hanno il compito di raccontare le sensazioni che provano otto ragazzi e otto ragazze single, che durante una vacanza in una villa di lusso si vedono arrivare direttamente dal mare i loro ex, pronti a rovinare definitivamente la loro spensieratezza. Imbarazzo, scontri, nuovi flirt e vecchi dissapori saranno ancora una volta al centro dello show. Dopo due anni di intenso amore, quindi, per la Rodriguez e Moser è tempo di misurare la loro grande complicità anche in campo lavorativo.

Il dating show di MTV già affermato nelle sue edizioni prodotte negli Stati Uniti, Regno Unito e Benelux è arrivato in Italia l'anno scorso e, dopo il successo della prima edizione, è pronto a tornare in onda dal 2020. Alcune news e curiosità sullo show - oltre alle clip della prima edizione - sono già disponibili sul sito www.mtv.it/exitalia.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

