Coppia di ladri rom occupa appartamento

Avevano lasciato il modulo abitativo assegnato nella baraccopoli del campo nomadi della Barbuta, per occupare un appartamento al Tor Tre Teste. Su di loro, però, si erano concentrate le attenzioni degli agenti del commissariato Romanina, che stavano indagando su una serie di furti della zona: alla fine, i poliziotti sono riusciti a scoprire, nello stabile che avevano occupato, diversi gioielli, orologi di lusso e ben 15mila euro in contanti.I protagonisti della vicenda sono una coppia rom che era ufficialmente residente alla Barbuta, ma da circa un anno aveva occupato un appartamento in via Francesco Tovaglieri: 31 anni lui, 26 lei. I poliziotti, però, sono riusciti a fermare solo la donna, mentre il complice si è reso irreperibile ed è ora ricercato. S.S., nata in Germania, è ora accusata di ricettazione e, su disposizione del gip del tribunale di Roma, è stata costretta agli arresti domiciliari e ad indossare un braccialetto elettronico. Nell'appartamento a Tor Tre Teste, durante una perquisizione avvenuta nei giorni scorsi, gli agenti hanno rinvenuto due orologi Rolex, più un terzo orologio della stessa marca, incastonato, con apertura a scomparsa, all'interno di una moneta d'oro, ma anche diversi gioielli di vario genere, 44 rubini e 15mila euro, nascosti all'interno del materassino di un passeggino.Tutti i beni scoperti all'interno dell'edificio occupato sono stati sequestrati ed ora partiranno gli accertamenti per stabilirne la provenienza. Continua intanto la caccia al complice della donna, che è riuscito ad evitare l'arresto.(E.Chil.)riproduzione riservata ®