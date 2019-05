Coppa Italia, Olimpico blindato Rischio scontri per la finale

Stadio Olimpico e Foro Italico osservati speciali domani, per la concomitanza della finale di Coppa Italia (Atalanta-Lazio) e della 76esima edizione degli Internazionali Bnl di tennis. Data l'elevata affluenza di spettatori e la minaccia di scontri da parte delle due tifoserie (un tempo gemellate), la Questura di Roma ha predisposto un piano ad hoc per mettere in sicurezza l'intera area e assicurare una gestione ordinata delle competizioni.

Molte le strade chiuse intorno allo Stadio e al complesso del Foro italico, che dovranno essere raggiunti a piedi, con la previsione di flussi dedicati. In particolare, per la finale di Coppa Italia i tifosi laziali potranno raggiungere l'Olimpico dal lato nord provenendo da Ponte Milvio-Viale di Tor di Quinto, dove sarà previsto il divieto di circolazione delle auto. Il parcheggio sarà consentito anche nell'area predisposta di via XVII Olimpiade. I tifosi dell'Atalanta che viaggeranno con pullman, muniva, autovetture e mezzi privati entreranno dal casello autostradale Roma nord proseguendo per il Gra-uscita Aurelia direzione centro-piazza S.G. Battista de la Salle-piazza Irnerio-via Baldo degli Ubaldi-via Angelo Emo-via Candia-viale Giulio Cesare-via Barletta-viale Angelico-piazzale M.llo Giardino, fino a Lungotevere della Vittoria.

Da lì lo stadio potrà essere raggiunto a piedi in pochi minuti. Anche la tifoseria che giungerà a piedi, potrà accedere allo Stadio dalla direttrice Lungotevere della Vittoria, piazza Maresciallo Giardino. È prevista un'area riservata per le soste dei taxi in piazza Maresciallo Giardino. Contestualmente gli spettatori degli Internazionali di tennis potranno accedere al Foro Italico a piedi attraversando il Ponte della Musica. In piazza Gentile da Fabriano sarà previsto il parcheggio dei bus shuttle: il parcheggio dei veicoli degli spettatori del tennis potrà essere effettuato nella vasta area prospiciente la piazza.

Sono previste deviazione delle linee del trasporto pubblico con soppressione delle fermate a più a ridosso dello Stadio Olimpico: garantiti percorsi alternativi con soste nelle vie limitrofe all'area riservata dello stadio. In occasione di Atalanta-Lazio, scatterà inoltre il divieto di trasporto e vendita di bevande in vetro nelle zone limitrofe allo Stadio Olimpico e Foro Italico. Il divieto, stabilito dalla Questura per motivi di ordine e sicurezza, scatterà tre ore prima l'inizio della partita di calcio (ore 20.45) e sarà esteso fino a due ore dopo il termine della stessa.(F. Sci.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

