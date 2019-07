COPPA ITALIA

Il 4 agosto via al primo turno. L'11 agosto in campo i club di B, dal 18 agosto le 12 di serie A non teste di serie.

PREMIER LEAGUE

Venerdì 9 agosto anticipi della prima giornata, con Liverpool-Norwich City.

LIGUE 1

Venerdì 9 agosto Monaco-Lione, anticipo del torneo francese.

LIGA

In Spagna si parte venerdì 16 agosto con Barcellona-Atletico Bilbao.

BUNDESLIGA

Sempre venerdì 16 in campo i tedeschi con Bayern-Herta Berlino.

SUPERCOPPA EUROPEA

Il 14 agosto a Istanbul Liverpool-Chelsea.

CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 29 agosto sorteggio dei gironi eliminatori con Juve, Inter, Napoli e Atalanta.

EUROPA LEAGUE

Venerdì 30 agosto sorteggio dei gironi con Roma e Lazio.

SERIE A e B

In A gara inaugurale sabato 24 agosto, il giorno prima la B.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA