ROMA - Sarà la Cremonese l'avversaria della Lazio negli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno il 15 o il 22 gennaio allo stadio Olimpico. Alla squadra di Baroni è bastata la rete del capitano Claiton per superare l'Empoli. La squadra biancoceleste intanto prosegue la preparazione in vista della gara contro la Juventus in programma sabato sera allo stadio Olimpico. Rientrato in gruppo Lucas Leiva, che dunque sarà regolarmente in cabina di regia, non si è ancora visto Luis Alberto che si sta gestendo in vista del big match contro i bianconeri. Pochi i dubbi di Inzgahi pronto a confermare in attacco il tandem Correa-Immobile. Out gli infortunati Patric, Lukaku, Berisha e Marusic. Quest'ultimo continua la preparazione a parte e contro la Juve potrebbe rientrare tra i convocati. (E.Sar.)

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

