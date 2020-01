Coppa col brivido Toro battuto 4-2 ai supplementari

Massimo Sarti

MILANO - Prosegue con il brivido il magic moment del Milan, che al 91' acciuffa il Torino sul 2-2 a San Siro e poi lo batte 4-2 con uno strappo all'inizio del secondo supplementare nel quarto secco di Coppa Italia. Calhanoglu sigla la propria doppietta personale (106') con un diagonale mancino. L'apoteosi arriva poi al 108', quando Ibrahimovic allarga le braccia per festeggiare il primo gol al Meazza su assist di Leao, insieme al turco l'uomo della svolta a partita in corso per Stefano Pioli, che con la quinta affermazione consecutiva in assoluto si guadagna la doppia semifinale con la Juventus: andata il 12 o il 13 febbraio a San Siro, ritorno ad aprile a Torino. «Risultato importante, soprattutto per come è arrivato. Sembravamo in dominio del gioco, poi ci siamo trovati sotto, ma alla fine l'abbiamo vinta. E quando si vince ci sono molte più energie», afferma il capitano rossonero Romagnoli.

A San Siro la serata inizia con il toccante ricordo del campionissimo Nba Kobe Bryant, che aveva l'Italia e il Milan nel cuore, e delle altre 8 vittime che erano su quel maledetto elicottero schiantatosi domenica in California.

I rossoneri sono già in vantaggio, grazie alla zampata al 12' di Bonaventura: tocco dall'area piccola su cross basso dalla sinistra di Rebic, in un'azione iniziata da un recupero di Castillejo sull'ex Verdi. Che si riscatta al 34' trovando in verticale Bremer.

Al 71' il bis granata. Calhanoglu (91') fa 2-2 E al 93' Ibra si divora il 3-2 da pochi passi, dopo invenzione a sinistra di Leao. In avvio di supplementari ancora Calhanoglu e Ibrahimovic matano il Toro.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA