Convivere con l'altro amico dell'uomo

Il libro di questa settimana s'intitola Pensare come un Cavallo di Cherry Hill istruttrice e addestratrice di fama internazionale . Molte persone amano i cavalli e vorrebbero averne uno da montare: la relazione con il proprio cavallo diventa un vero e proprio piacere quando si è capaci di osservarlo e di riconoscere subito che cosa lo fa sentire tranquillo e sicuro.Però molte volte non riusciamo a comprendere il comportamento del cavallo perché interpretiamo ciò che fa traducendolo in termini umani e questo compromette una serena e consapevole interazione con esso. L'autrice aiuta a pensare come un cavallo e quindi ci permette di comunicare più facilmente con lui, riuscendo a farlo sentire più a suo agio e rilassato.In questa maniera dolce potremmo evitare problematiche e incodenti. Cherry Hill, che ha dedicato decine d'anni a studiare e interpretare il comportamento equino, con l'ausilio di numerosissimi disegni e fotografie, ci prende per mano e ci porta a creare un solido rapporto col cavallo attraverso la comprensione dei suoi tratti fisici. (A.Ben.)riproduzione riservata ®