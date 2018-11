Convivere con il tigrotto di casa

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Il gatto: tutti i perché. del famosissimo etologo e studioso del mondo animale Desmond Morris.L'autore ci prende per mano e ci porta all'interno del mondo animale dove, tra gli animali domestici, il gatto è decisamente il più misterioso: pigro e abitudinario ma anche spietato predatore, amico affettuoso e giocherellone o vagabondo solitario.Morris etologo di grande esperienza e fama internazionale ci aiuta a capire le ragioni del comportamento di questi piccoli felini che, dopo 3500 anni a contatto con l'uomo, non hanno dimenticato la vita libera e selvaggia. Ma il gatto è una scoperta continua, molto grande che ci conquista ogni giorno così tanto da far nascere in noi la necessità di approfondire e saperne sempre di più. Ed in questo Morris ci soddisfa in tutto e per tutto, offrendoci molti spunti di riflessione che sicuramente saranno utili nella gestione del rapporto con il nostro amico gatto. Riusciremo finalmente a comprendere molti atteggiamenti che ci sfuggono e che diventeranno improvvisamente chiari, permettendoci di vivere al meglio il rapporto con la tigre domestica con la quale conviviamo. (A.Ben.)