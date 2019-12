Convegno de Il Messaggero su cibo, mobilità e ambiente

L'appuntamento è per domani all'Ara Pacis di Roma (ore 17.30). Il quotidiano Il Messaggero organizza infatti il convegno Naturalmente - Armonia nella crescita, che punta a creare una riflessione su un futuro tra benessere e corretta alimentazione, quindi in coerenza con i temi affrontati nel Summit sull'Economia Circolare.

Dopo l'introduzione del direttore Virman Cusenza, l'intervento che apre i lavori sarà tenuto da Riccardo Valentini, docente universitario e membro del Consiglio Scientifico della Fondazione FBCN-Barilla Center for Food and Nutrition. Il tema è quello della creazione di un centro di pensiero multidisciplinare e indipendente volto ad analizzare i fattori economici, scientifici, sociali e ambientali connessi a cibo, nutrizione. salute e sostenibilità.

Il primo incontro su Benessere e sicurezza alimentare vedrà come relatori Luca Magnani (direttore Assicurazione Qualità di Esselunga) e Luciano Oscar Atzori (esperto in sicurezza alimentare). Il secondo incontro sulla ecomobilità nelle città vede impegnati Giuseppe Macchia (Eni) e Emanuela Donetti (Smart City). Nel terzo (Mobilità e sostenibilità) ci sarà l'intervista del vicedirettore Alvaro Moretti con Giuseppina Fusco (presidente della Fondazione Filippo Caracciolo-Aci). (M.Fab.)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

