Controlli serrati in bus e bar La prima multa? A bordo del 714

Mascherine Ffp2 e green pass obbligatori: a bordo di bus e metro non basta più solo il biglietto ma servono mascherine protettive e vaccino. Ieri sono partiti i controlli e nei prossimi giorni si andrà avanti su questa linea: con le forze dell'ordine presenti in forze sia nelle grandi stazioni come Termini, Tiburtina e Anagnina, Ostiense e Flaminio, sia nei grandi capolinea da piazza Venezia a Lepanto.

La prima sanzione, ieri prima delle 8, è stata inflitta ad un uomo di 39 anni sprovvisto della Ffp2 e del super green pass: aveva solo il green pass di base, vale a dire quello che si ottiene con i tamponi. Fermato da due agenti della polizia locale mentre era a bordo del bus 714, è stato invitato a scendere e poi sanzionato. Ma c'è chi protesta in ogni caso: «Il vaccino l'ho fatto - spiega ironica una signora di 53 anni sul piazzale della stazione Termini - però sui bus si viaggia sempre stretti come sardine».

Controlli anche al bancone di bar ed esercizi di ristorazione, come confermano i vertici della Fipe. Ieri nel Lazio i nuovi contagiati sono stati 9500, di cui la metà nella sola città di Roma. Diciannove i decessi. (L.Loi.)



