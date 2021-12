Controlli, in strada 2500 agenti Sui bus salgono pure i vigilantes

Lorena Loiacono

Domani scatta il primo weekend natalizio per i romani e il Campidoglio mette in campo il piano di sicurezza anti Covid. Parte infatti il primo vero test in vista del Natale.

AGENTI IN CAMPO A partire dalle 10 di domani, a Roma entrerà in vigore l'obbligo di mascherina anche all'aperto, nei luoghi più affollati della movida e dello shopping. Non solo. Sarà necessario bloccare gli assembramenti in maniera tempestiva: significa che i controlli andranno fatti palmo a palmo. Per questo, da domani e per tutti i giorni di festa, si arriverà ad un contingente di oltre 1200 agenti delle forze dell'ordine: polizia e vigili urbani messi a controllare il rispetto dell'obbligo di mascherina. I trasgressori saranno sanzionati con multe da 400 a 1000 euro. Al fianco di Polizia, carabinieri e Vigili urbani, per gestire i flussi di romani e turisti a piedi, ci saranno anche 1000 volontari della Protezione civile che interverranno (con gli agenti) per chiudere le piazze sovraffollate, lasciando corridoi di passaggio per far defluire la folla. Specie sul percorso per Fontana di Trevi o per piazza di Spagna.

A BORDO Ma quello alle porte sarà anche l'ultimo weekend senza l'obbligo del green pass sui mezzi pubblici: la norma parte da lunedì e in queste ore la Prefettura sta mettendo a punto un piano ad hoc per capire quanti saranno gli agenti che potranno verificare il certificato verde tra i passeggeri di bus e metropolitane. Atac infatti può contare solo su 250 controllori per 200mila passeggeri di bus e 350mila di metro ogni giorno. L'idea è di puntare su controlli a campione nei capolinea più affollati e di assegnare i controlli alle guardie giurate (circa 200) già presenti nelle fermate metro. Tra i posti che finiranno sotto osservazione, individuati nel tavolo con il Prefetto, ci sono la stazione Termini e Tiburtina ma anche San Paolo, Colosseo, Cinecittà, Flaminio e Anagnina.

STUDENTI SENZA GREEN PASS Resta però ancora da sciogliere il nodo relativo ai minorenn che vorranno salire a bordo per andare a scuola: il green pass non è richiesto per entrare in classe ma potrebbe servire per raggiungere l'istituto in bus. E a Roma il problema non è da poco: sono decine di migliaia di ragazzi che vanno a scuola con il trasporto pubblico.

Venerdì 3 Dicembre 2021

