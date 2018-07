Controlli in centro: presi due ladri

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 5 persone, sorprese a rubare borse, tra i tavoli di ristoranti del centro storico. A distanza di poche ore, in due episodi distinti, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, hanno arrestato 4 cittadini di origini sudamericane. In via Borgognona, una coppia, lei cittadina cubana, lui cittadino messicano, entrambi 53enni e con precedenti, è entrata in azione tra i tavoli esterni di un ristorante, rubando una borsa, appesa alla spalliera di una sedia occupata da un'avventrice. Nel secondo episodio, i militari sono intervenuti in un ristorante di via Santa Maria, dove un'altra coppia, lui di 33 e lei di 56 anni, entrambi cubani, si sono finti clienti e, una volta all'interno della sala, hanno rubato una borsa di una turista, originaria della Sicilia, approfittando di un suo momento di distrazione. In un fast-food di via del Tritone, i Carabinieri della Stazione Vittorio Veneto, hanno arrestato un cittadino iracheno di 18 anni, sorpreso a rubare uno zaino di un turista spagnolo, intento a mangiare un panino seduto a uno dei tavoli del ristorante.