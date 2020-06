Controlli anticovid: chiusi 2 locali

I controlli alla movida romana portano i primi riscontri: due locali chiusi a nel centro storico a seguito di oltre 700 controlli avvenuti sabato sera dalla polizia locale tra Trastevere, San Lorenzo, piazza Bologna, Ponte Milvio e Rione Monti. Gli agenti hanno hanno elevato una decina di sanzioni per consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche in luoghi e orari vietati. Alcune contestazioni hanno riguardato anche la mancata osservanza del distanziamento da parte di alcuni avventori che più volte erano stati invitati a rispettare le norme anti contagio. Non sono mancati gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme a garanzia della sicurezza stradale, con un centinaio di illeciti riscontrati soprattutto nelle zone di San Lorenzo e Parioli. «Un'attività di controllo ulteriormente rafforzata grazie alla collaborazione con personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato - scrive la Raggi su Facebook - Ringrazio - aggiunge la sindaca - gli uomini e le donne della Polizia Locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno nella nostra città».(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

