Controlli a tappeto nell'area di piazza Bologna, dove sono stati oltre 600 gli interventi eseguiti nella serata di venerdì dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Unità Speciali e territoriali, insieme ai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. Verificate le attività commerciali e i pubblici esercizi della zona: 30.000 euro il totale delle sanzioni elevate. Durante le operazioni sono state contestate 39 violazioni per il mancato rispetto dell'Ordinanza anti-alcol e altrettanti illeciti sono stati riscontrati in merito a occupazioni di suolo pubblico, insegne pubblicitarie, esposizione dei prezzi, e mancato rispetto delle normative edilizie. Diverse irregolarità rilevate anche in tema di sicurezza alimentare con anomalie su etichettatura, promiscuità e scadenza degli alimenti. Ulteriori accertamenti sono stati avviati nei confronti di due attività per motivi igienico-sanitari. Le verifiche hanno interessato anche altre zone della movida, tra cui in particolare San Lorenzo e Trastevere. Sono stati circa 1000 gli interventi effettuati nel week-end e hanno riguardato il rispetto delle norme anti-alcol (l (48 le sanzioni dell'ordinanza per l'ordinanza firmata dalla Sindaca), la regolarità di attività commerciali e pubblici esercizi, il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e la sicurezza stradale. In totale sono stati contestate 743 violazioni al codice della strada e rimossi 80 veicoli.

