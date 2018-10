Contro i guai della Capitale ecco le soluzioni dei ragazzi

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoGiovani e pieni di idee, per aiutare Roma scendono in campo gli studenti: tutti rigorosamente under25 e già impegnati nel sociale con le associazioni sul territorio. Per discutere di Roma, dei suoi guai e delle possibili soluzioni, lanciano l'AsSociata, con un incontro aperto a tutti domenica mattina, presso Le Formiche Lab di via Vitorchiano. In primo piano quindi i trasporti pubblici, la cultura e l'innovazione digitale, la salvaguardia delle aree verdi, le tematiche legate alla consulta giovanile, alle scuole superiori e alle università, dal diritto allo studio all'alternanza scuola-lavoro. E ancora argomenti come la politica e la distanza tra il Centro e le tante e diverse periferie romane. Le associazioni saranno rappresentate dai loro portavoce che in 10 minuti presenteranno le attività che portano avanti e l'impegno profuso per raggiungere gli obiettivi comuni.Alla mattinata di dibattiti parteciperanno anche esponenti politici del campidoglio e della Regione. Il tavolo sulla mobilità, ad esempio, sarà presieduto dal titolare dell'associazione MetroXroma e parteciperà il presidente della ommissione mobilità in consiglio comunale Enrico Stefàno, quello sul centro e le periferie sarà moderato dall'ex presidente del XV municipio Daniele Torquati accompagnato dall'attuale presidente del municipio III Giovanni Caudo. Tutto verrà riportato poi alle amministrazioni: una sorta di verbale che evidenzi le criticità di Roma e le possibili soluzioni.