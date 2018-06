Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Contribuire, attraverso l'arte e la creatività, alla promozione del dialogo sociale e interculturale, all'inclusione e alla coesione sociale attraverso la realizzazione di attività artistiche e creative all'insegna della multidisciplinarietà. È questo l'obiettivo del progetto Km1 Città Visuale Festival, iniziativa di rigenerazione urbana all'interno delle strutture del Nuovo Corviale. La prima fase in partenza prevede i progetti gratuiti Videomaking Corviale e Visioni Attive dedicati ai giovani e finalizzati a creare spettatori attivi e coinvolti. La seconda parte, dal 19 al 21 ottobre, sarà il festival dedicato ad artisti emergenti under 35 - in performance artistiche multidisciplinari - che verranno selezionati su tutto il territorio nazionale tramite un bando pubblico e valutati da una giuria di cittadini di Corviale. Info e bando di partecipazione www.cittavisualefestival.it