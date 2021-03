Contrabbando di soldi nei tv color

La drastica riduzione del traffico aereo causata dalla pandemia non ferma gli spalloni che trovano metodi sempre più ingegnosi per eludere i controlli doganali. Vengono chiamati così dagli investigatori gli esportatori illegali di valuta. Ieri i finanzieri del capitano Domenico Lamarta e del tenente Fabio Gugliandolo hanno bloccato un corriere di valuta di nazionalità nigeriana all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. L'uomo aveva nascosto 120.000 euro in contanti dentro un televisore al plasma. L'escamotage non è sfuggito ai detective doganali delle fiamme gialle del comando provinciale di Roma e al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino e dei funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2 è stata attratta dalla frequenza con cui l'uomo si spostava dal territorio nazionale. Al momento del check-in prima di un volo diretto a Istanbul, da cui avrebbe proseguito per la Nigeria, l'uomo ha tentato l'imbarco di una scatola contenente un televisore. Dall'inizio dell'anno, la guardia di finanza dello scalo aereoportuale di Fiumicino ha sequestrato oltre 1,5 milioni di euro di valuta non dichiarata. (E. Orl.)

