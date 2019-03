Conto alla rovescia per l'incontro di Eros Ramazzotti con il pubblico della sua Roma. A pochi mesi dall'uscita del nuovo album Vita ce n'è, Ramazzotti è tornato in concerto nelle arene più importanti del mondo per festeggiare trentacinque anni di carriera, con una nuova avventura live dalla produzione internazionale e un allestimento innovativo, per cui sono già state annunciate ottantuno tappe in trentadue paesi del mondo e sono stati venduti 450mila biglietti. Il fulcro dello lo spettacolo sarà la musica e sono trenta i brani che ripercorrono lacarriera di Eros, per uno show di oltre due ore. In scaletta, oltre ai grandi successi (da Musica è a Più bella cosa da Dove c'è musica ad Adesso tu) che l'hanno reso celebre, anche le canzoni del nuovo album Vita ce n'è, in Italia certificato platino e uscito per Polydor lo scorso novembre in cento paesi in lingua italiana e spagnola. «Il live? Ë augurio a godersi la vita, è il bene più prezioso che abbiamo», parola di Eros.

P.le PL Nervi 1, Eur, oggi, domani (bigl. disponibili), 15 e 16/03 (sold out), ticketOne, info ramazzotti.com (foto J. Hargraeves)

