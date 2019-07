«Continuerò a lavorare per Roma, che amo, dando il massimo per vedere realizzata la nostra idea di città». Saluta così, con un post su Facebook, Enrico Stefàno, consigliere del M5s che dallo scorso marzo era vicepresidente vicario dell'Assemblea capitolina. I motivi delle dimissioni «immediate e irrevocabili» dice nel post li spiegherà a mente fredda. Quel che è certo è che la giunta Raggi continua a perdere pezzi. Stefàno era subentrato solo tre mesi fa a Marcello De Vito, in carcere dopo essere stato arrestato per corruzione nell'ambito di un'indagine legata a quella sul nuovo stadio della As Roma.

«Resta il mio pieno e incondizionato appoggio alla maggioranza e a Virginia, che in questi tre anni sta facendo un lavoro straordinario e merita il supporto di tutti, amministratori e soprattutto cittadini», continua su Facebook. (M.Poi.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

