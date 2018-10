Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continuano i controlli dei Carabinieri per contrastare l'abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nell'area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali. L'ennesima stretta di controlli ha permesso di arrestare 1 persona, denunciarne 16, sanzionare 14 venditori ambulanti e a proporre 8 «Daspo Urbani». A finire in manette un cittadino, un cittadino del Perù di 29 anni, bloccato dai Carabinieri, all'interno della stazione metropolitana Colosseo, subito dopo aver asportato un telefono cellullare, dalla tasca laterale di una borsa, portata a tracolla da una turista australiana. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna malcapitata, mentre il 29enne è stato accompagnato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. Sedici le persone denunciate dai Carabinieri.