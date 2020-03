Continua la scia di terrore legata alle lettere esplosive. Un altro pacco bomba, il quinto in meno di una settimana è stato recapitato al cinquantaquattrenne Attilio Bombelli, portiere di uno stabile a Ponte Milvio.

La missiva esplosiva è arrivata nell'abitazione privata dell'uomo, residente a Palombara Sabina. Qualcosa però lo ha insospettito quando sulla targhetta riservata al nome del destinatario c'era il suo cognome unito al nome di una donna. Questo particolare ha messo in allarme il portiere che lo ha portato dai carabinieri. I militari hanno constatato subito la pericolosità del plico e hanno avvertito gli artificierie. La mano sarebbe la stessa delle altre quattro lettere che hanno ferito tre donne nei giorni scorsi.

Sulla vicenda indagano la Digos della questura ed il Ros. L'inchiesta del procura ha ricollegato tra loro anche gli altri episodi, dove sono rimaste ferite nelle esplosioni il funzionario dell'Inail Rosa Quattrone e la microbiologa in pensione, Elisabetta Meucci. Il terzo ed il quarto pacco erano stati inviati al virologo Daniela Carmicelli ed all'avvocato Paolo Giachini ex legale di Erich Priebke. La pista seguita è sempre quella degli anarchici.(S. Uni.)

