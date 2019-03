Continua inarrestabile il successo di pubblico per Gazzelle, il giovane cantautore romano. Il Punk tour partito da Rimini il 27 febbraio, farà tappa nei principali club di tutto il Paese con dieci date di cui sei già sold out.

All'anagrafe Flavio Pardini, Gazzelle è tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti e il suo primo tour, terminato a dicembre con tre date a Roma e Milano, ha visto andare sold out oltre 90 live. Sopra, brano già certificato Disco d'oro, ha collezionato più di 8,6 milioni di stream e oltre 4,9 milioni di views. L'album, pubblicato il 30 novembre, dal titolo Punk inoltre, è stato anticipato dai brani Tutta la vita, che nei primi tre giorni dall'uscita ha raggiunto oltre trecentocinquantamila stream. Ci sarà anche un Punk tour estate 19 e partirà proprio da Roma, sabato 6 luglio al Roma Summer Fest.

(I. DG.)

Gazzelle, domenica, ore 21, Palazzetto dello Sport info@vivoconcerti.com

