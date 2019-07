Continua il Summer Tour 2019 di Gemitaiz: domani sarà sul palco del Rock in roma, all'Ippodromo delle Capannelle. Biglietti disponibili in prevendita su rockinroma.come ticketone.it, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio. L'artista nell'ultimo anno ha conquistato il pubblico italiano: l'album Davide, certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, è tra i 10 più venduti del 2018 e durante l'ultimo tour nei club il rapper ha collezionato ben 10 sold out consecutivi, con oltre 25.000 biglietti venduti.

Inoltre, Veleno 7, singolo appena rilasciato che lo vede co-protagonista insieme a MadManha conquistato la rete. Con 1,824,280 stream in sole 24 ore Gemitaiz e MadMan hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, raggiungendo anche un altro grande risultato italiano sempre su Spotify, ossia entrare direttamente alla posizione 31 della classifica Top Global 50 con 1,855,492 stream totali.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

