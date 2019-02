Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Continua il nostro lavoro per migliorare il servizio di trasporto pubblico in aree strategiche della città. Un lavoro che seguiamo costantemente: è iniziato il cantiere per la nuova corsia preferenziale su via delle Terme di Diocleziano, vicino a piazza della Repubblica». La notizia la sulla sua pagina Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Uno spazio riservato ai mezzi pubblici, a due passi dalla stazione Termini, per rendere più fluidi i collegamenti in tutta la zona. La preferenziale - scrive la prima cittadina capitolina - posta sul lato destro della carreggiata, permetterà infatti tempi di percorrenza più veloci per i bus, mettendo fine alla sosta selvaggia nelle aree di fermata».Per la sindaca la nuova preferenziale rappresenta concretamente «Un altro tassello per favorire il trasporto pubblico, con particolare attenzione ai principali nodi di scambio. Ricordo le preferenziali che abbiamo istituito su via Vittorio Emanuele Orlando e via Emanuele Filiberto, sempre nella stessa zona, per rendere più rapidi i collegamenti con la stazione Termini», conclude la sindaca pentastellata.