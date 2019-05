Continua a far discutere la brutta abitudine di alcuni esercenti delle città d'arte italiane di spennare, letteralmente, i malcapitati turisti. L'ultimo caso, clamoroso, è quello di Roma, dove, in Vaticano, due malcapitati turisti si sono visti presentare un contro di 81,60 euro. Il problema è che non avevano mangiato in un ristorante di lusso, ma in un bar.

In pratica hanno pagato: 50 euro per due hamburger, 8 euro per un caffè americano e 16 euro per due cappuccini.

Imbufaliti, i turisti hanno postato su Facebook lo scontrino dello scandalo. Con una istanza alla Guardia di finanza e al Comune di Roma il Codacons chiede pesanti sanzioni nei confronti del locale che avrebbe fatto pagare a due turisti in visita nella Capitale 81 euro per due hamburger e due cappuccini, scontrino «choc» apparso nelle ultime ore su diversi siti internet.

«Se confermati i fatti così come riportati dai mass media, nei confronti dell'esercizio dovranno essere disposte misure sanzionatorie, compresa la chiusura del locale e la revoca delle autorizzazioni», ha spiegato in una nota il presidente Carlo Rienzi. In base alle recensioni dei clienti, infatti, non sarebbe la prima volta che il ristorante applica prezzi abnormi ai turisti. Simili casi arrecano un danno sia alla categoria dei pubblici esercizi, sia all'immagine di Roma agli occhi del mondo, e allontano il turismo dalla capitale». (L. Loi.)

