CONTI RIACCENDE LA RAI

Marco Castoro

ROMA - Poveri vip. Ormai non c'è più pace per loro. Non bastano il Grande Fratello, Temptation Island, Amici Celebrities e altre trasmissioni che li mettono in gioco, ora spunta all'orizzonte anche l'interrogazione per scoprire chi ha studiato e chi no. Professore d'eccezione Carlo Conti che traghetterà quest'altra avventura Rai nell'agitato mare televisivo che la pandemia ha reso burrascoso e difficilmente navigabile.

Ma capitan Conti non è Schettino, quindi non abbandona la nave neanche quando si rischia di affondare. L'abbiamo visto remare come un forsennato nel corso di una tempesta ai David di Donatello. Emozionare - assieme a Gianni Morandi - il pubblico televisivo (visto che gli spalti erano vuoti) dalla Basilica di Assisi. E adesso se la dovrà vedere con un'altra sfida, Top Dieci, il nuovo game show di Rai1 che parte domenica sera (è slittato di due giorni per fare spazio alla partita di Coppa Italia, le altre tre puntate andranno in onda al venerdì in prima serata) e vedrà in campo due squadre di celebrities pronte ad affrontarsi per scoprire curiosità di ogni tipo: musica, cinema, spettacolo e quant'altro. Nel segno dell'attualità, ma anche del ricordo.

«Senza pubblico, balletto, orchestra, ospiti, con la riduzione dei concorrenti da 5 a 3 per squadra non è stato facile allestire lo show spiega Carlo Conti tuttavia anche questa avventura la affrontiamo con lo spirito giusto di allegria e con l'energia di pensare che presto si tornerà alla normalità. E poi questa volta ci saranno gli applausi finti che almeno ci aiuteranno a riscaldare il clima».

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il suo vice Claudio Fasulo hanno spiegato che il format è scandinavo e che è stato adattato al costume dell'Italia televisiva.

Al debutto vedremo in campo la prima squadra formata da Christian De Sica, Serena Autieri, Alessandro Siani e la seconda con Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica. Ospiti della serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse hit parade legate alla cultura pop d'Italia: dalla musica allo sport, dall'attualità al cinema, dalla tv al costume. La regia è di Maurizio Pagnussat, la scenografia è di Riccardo Bocchini. Top Dieci è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Le domande a cui i concorrenti dovranno rispondere vanno dalle 10 canzoni che hanno venduto di più in un anno ai cibi più consumati. Anche i telespettatori potranno costruire, per mezzo dei social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica su un tema che verrà presentato a inizio puntata.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA