CONTI IN SALVO

Paola Lo Mele

Nel 2021 chiuderà la gestione commissariale del debito storico della Capitale. E, come conseguenza pratica, si potrà ridurre l'Irpef per i romani, ora tra le più alte d'Italia. Lo ha annunciato ieri Virginia Raggi insieme all'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti e al viceministro dell'Economia Laura Castelli.

La sindaca ha spiegato come la gestione commissariale sia «una sorta di bad company in cui nel 2008 sono stati inseriti miliardi di debiti, arrivati attualmente a circa 12. Ora chiudiamo i conti con il passato. Questa operazione ci consente di mettere in sicurezza i conti da qui al 2048» e di «liberare risorse per 2,5 miliardi» in favore del Campidoglio. Non solo, ha rivendicato, «ci consentirà dal 2021, se tutto procede da programma, di ridurre l'Irpef».

La norma per dare il via a questa attività è prevista all'interno del decreto crescita. «Lo Stato si accolla una parte del debito finanziario e riduce i costi che dà alla gestione commissariale. È un'operazione win-win (vincente per entrambe le parti in causa, ndr). I cittadini italiani non pagheranno l'operazione. In caso contrario ci saremmo trovati nel 2022 con una crisi di liquidità fortissima che avrebbe soffocato la città», ha precisato Castelli.

Questo il crono-programma: nei prossimi tre anni verrà fissato in via definitiva il debito residuo, poi si procederà alla chiusura della gestione commissariale e il nuovo piano di rientro, «sostenibile», tornerà di competenza dell'amministrazione capitolina.

Per il Partito Democratico «non basta il superamento della gestione commissariale per risolvere i problemi di Roma. Questa città ha un urgentissimo bisogno di interventi perché sta collassando sotto l'inerzia del Campidoglio e del Governo», ha attaccato il dem Marco Causi. Da parte sua, l'assessore al Bilancio e Partecipate di Roma Gianni Lemmetti ha parlato di uno «spartiacque. Lasciamo un'eredità positiva di 2,5 miliardi da poter investire in città agli amministratori futuri, chiunque essi siano. Perché si sa che nel 2021 scade il primo mandato della Raggi».

