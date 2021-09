CONTI CHE TORNANO

Marco Castoro

ROMA - Alba Parietti che si trasforma in Loredana Bertè, Stefania Orlando in Lady Gaga, i gemelli di Guidonia in Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: sono solo le premesse della prima puntata dell'undicesima stagione del varietà Tale e Quale Show, l'appuntamento del venerdì di Rai1. Carlo Conti, il direttore d'orchestra, con l'entusiasmo di un bambino, ricorda a tutti che la parola d'ordine deve essere leggerezza, perché solo così ci si diverte e si fa divertire il pubblico a casa. Del resto ha ragione il direttore della rete ammiraglia, Stefano Coletta, quando dice che tutta la famiglia guarda Tale e Quale, anche i giovani perché coinvolge tutti come se fosse una gara di karaoke. L'edizione di quest'anno è dedicata a Raffaella Carrà. Su iniziativa di Conti si è cancellata una clausola ghettizzante (termine usato dal conduttore), quella di non poter più interpretare un artista di colore. Con l'ingaggio in squadra di Deborah Johnson avremo in ogni puntata una interprete nera, si comincia con Donna Summer.

IL CAST AL COMPLETO Gli artisti che si contenderanno il successo finale, in questa edizione sono 11 che diventano 13 perché I Gemelli di Guidonia sono in tre. Questo il cast: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson (figlia d'arte, di Wess), la showgirl Federica Nargi, Stefania Orlando e Alba Parietti che non hanno bisogno di presentazione, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di Amici), I Gemelli di Guidonia (il trio che ha esordito a Edicola Fiore), il comico Biagio lzzo, l'attore Simone Montedoro, volto del cinema e di tante serie Tv (Don Matteo in primis), l'ex GF Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, uno dei The Jackal, vincitore della prima edizione di LOL - Chi ride è fuori.

NEW ENTRY

In giuria non ci sarà Vincenzo Salemme impegnato con il suo film, confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello, new entry per Cristiano Malgioglio e un imitatore a turno che in ogni settimana vestirà i panni di un noto personaggio (nella prima puntata Vittorio Sgarbi) e voterà come gli altri giudici. Arriveranno punti anche dai voti social: 5 punti per il più votato, 3 per il secondo e 1 per il terzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

