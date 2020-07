Conte-Merkel, intesa sul Recovery Fund Ma i partner europei chiedono garanzie

Alessandra Severini

Il faccia a faccia di un'ora fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha aperto ieri una settimana cruciale per trovare un accordo sul Recovery Fund. «E il tempo della solidarietà», ha detto il premier italiano, chiedendo alla Ue una «risposta solida, forte e coordinata».

Ma è difficile che già nel Consiglio europeo di venerdì e sabato si raggiunga un accordo. Nella fresca cornice del castello di Meseberg, Conte ha lasciato capire alla cancelliera tedesca che l'Italia è pronta a rinunciare a qualche miliardo europeo purchè il Recovery Fund non venga assoggettato a condizionalità stringenti. «Non è interesse di nessuno introdurre condizioni tali da rendere di scarso impatto pratico il sostegno che può venire dal Programma». «L'Italia è per criteri di spesa chiari e trasparenti ha aggiunto - non stiamo chiedendo fondi da utilizzare in modo arbitrario. In modo discrezionale sì, ma non arbitrario».

Sulla struttura di base del Recovery Fund Italia e Germania sono d'accordo. Ma molti Stati dell'Unione chiedo all'Italia garanzie sull'uso dei fondi europei diretti ad affrontare le conseguenze della pandemia. In particolare si chiede un corposo programma di riforme: abbattimento della burocrazia, lotta contro l'evasione fiscale, abolizione di quota 100. Conte ha rassicurato i partner europei ricordando che «l'Italia ha già approvato un provvedimento» anti burocrazia, ovvero il dl semplificazioni. Ma «vogliamo fare di più con un piano di rilancio in linea con la politica della commissione europea» con investimenti su innovazione digitale e transizione energetica. E si è detto «disposto a un costante monitoraggio sulla coerenza fra i programmi annunciati e la loro attuazione». Forse non basterà a convincere i paesi più rigidi. E anche se Angela Merkel ha lodato la «straordinaria disciplina» degli italiani durante la pandemia, non sarà automatico nutrire la stessa fiducia sulla capacità dell'Italia di mettere in pratica gli impegni assunti.

