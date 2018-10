Conte, futuro al Manchester United Sorpresa Mourinho: ripensa al Real

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Macché Real. Antonio Conte, che non ama salire in corsa, e a Madrid sarebbe salito in in una posizione scomodissima, con già mezzo spogliatoio in rivolta, tra l'altro.L'ex ct azzurro e condottiero del Chelsea, potrebbe prendere il posto di José Mourinho alla guida del Manchester United, che lo Special One quasi certamente lascerà a fine stagione. Il portoghese tornerebbe alla guida delle merengues, già guidare dopo i fasti del Triplete interista.Già, Florentino Perez, presidente del Real, ha affidato la panchina dei blancos a Solari: una scelta interna (come avvenne con Zidane dopo la cacciata di Benitez, ricordate?) visto che il successore di Lopetegui allenava il Castilla, la squadra satellite del Madrid.Mou, dunque, resta il pallino di Perez, nonostante i suoi precedenti non fastacici a Madrid (solo una Liga e una Copa del re). E Conte pronto per una nuova (e stimolante) avventura in Premier alla guida dei Red Davils. Per l'ex condottiero di Juventus e Nazionale azzurra la voglia di riscatto dopo l'addio (burrascoso) in estate dal Chelsea di Abramivic, che lo esonerò per prendere un altro italiano, Maurizio Sarri, quinto tecnico del Bel Paese alla guida dei Blues.Ma allora ci si chiederà: perché Conte non è andato a Madrid, quando tutto faceva pensare di un suo arrivo sulla panchina delle merengues? Forse hanno pesato (come macigni) le parole del capitano Sergio Ramos: «Il rispetto si guadagna, non si impone». Lo scontro tra i due avvenne al termine della gara vinta dall'Italia contro la Spagna nell'Europeo in Francia due anni fa (vittoria azzurra 2-0).